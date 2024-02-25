Новые открытки из серии «Средневековый Псков» создали в Псковском музее-заповеднике
Открытки из серии «Средневековый Псков» создали в Псковском музее-заповеднике. Об этом сообщает телеграм-канал музея.
Данная коллекция разработана в сотрудничестве с мастерской AMMA.
Открытки выполнены в пастельных тонах и с оригинальной графикой. На них изображены памятники древнего Пскова.
Ранее сообщалось, что Псковский музей-заповедник выпустил новые коллекции сувениров, которые можно приобрести только в музее.
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