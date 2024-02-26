Руководитель псковского Альфа-банка отметила важность акции «Губернаторский дневник»
Важность участия псковских школьников в акции «Губернаторский дневник» подчеркнула региональный управляющий Альфа-банком по Псковской области Ирина Баранова.
Она отметила, что такое большое количество заявок в 1-м туре показывает, насколько важен этот проект школьникам. Всего в первом туре акции приняли участие более 400 школьников.
«Конкурсная задача у ребят простая и сложная одновременно: выложиться по максимуму и заработать самое большое количество пятёрок. От себя лично и от Альфа-банка желаю всем участникам проекта «Губернаторский дневник» целеустремлённости и успеха!» – прокомментировала Ирина Баранова.
Напомним, Альфа-банк является официальным партнёром акции «Губернаторский дневник».
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Руководитель псковского Альфа-банка отметила важность акции «Губернаторский дневник»