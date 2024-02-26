Областная выставка-конкурс «Масленичный сувенир» откроется в Пскове 1 марта
Областная выставка-конкурс «Масленичный сувенир» откроется в Псковском областном центре народного творчества 1 марта в 17:00. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.
Экспозиция представлена более 100 работами на масленичную тематику. Перед зрителями предстанут куклы, сказочные персонажи, лоскутные работы, различные творческие композиции на тему Масленицы, а также конкурсные работы в новых номинациях, которые были учреждены в честь Года семьи.
Это номинации «Где семья, там всегда Масленица» (фото празднования Масленицы в семейном кругу) и «Семейный блин!» (изделия и сувениры, созданные всей семьей).
«Масленичный сувенир» – это традиционная выставка, которая проводится ежегодно в период празднования Масленицы.
Выставка будет работать до 1 апреля.
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