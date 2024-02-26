В январе годовая инфляция в Псковской области увеличилась до 6,94%

13:10, 26 февраля 2024, ПАИ

Годовая инфляция в Псковской области в январе 2024 года увеличилась до 6,94% после 6,03% в предыдущем месяце, сообщили ПАИ в пресс-службе псковского отделения Центробанка.

Значение инфляции оставалось ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (6,98%) и в целом по стране (7,44%). Ускорение инфляции в регионе в основном связано с ростом издержек производителей и поставщиков ряда товаров и услуг, а также c высоким спросом на отдельные услуги.

В январе цены на продовольствие выросли в годовом выражении на 8,92%, в предыдущем месяце – на 7,79%.

Временная нестабильность поставок бананов основной страной-экспортером стала причиной сокращения их предложения и ускорения роста цен на этот вид фруктов.

Издержки птицефабрик, производителей и переработчиков молока увеличились из-за роста расходов на обслуживание импортного оборудования, логистику, оплату труда сотрудников. Кроме того, ранее в отдельных регионах-поставщиках произошли вспышки птичьего гриппа, и выпуск продукции птицефабрик сократился. В результате в январе яйца в годовом выражении дорожали быстрее, чем месяцем ранее. Сыр и сливочное масло в январе стали дороже, чем год назад. В декабре они были дешевле в годовом сопоставлении. Сметана и творог продолжали дешеветь, но медленнее, чем в декабре.

Цены на непродовольственные товары в январе 2024 года были на 5,10% выше, чем годом ранее, в декабре 2023 года – на 4,90%. Из-за роста оптовых цен на бензин увеличились годовые темпы прироста цен на него в рознице.

Производители и поставщики одежды и бытовой химии переносили в цены возросшие ранее расходы на закупку сырья, транспортировку, а также обслуживание оборудования иностранного производства. В результате в январе цены на мужскую и женскую одежду в годовом выражении росли быстрее, чем месяцем ранее. Жидкие моющие и чистящие средства стали дороже, чем год назад, а месяцем ранее были дешевле в годовом сопоставлении.

Годовой темп прироста цен на услуги в январе составил 6% после 4,59% в предыдущем месяце.

Спрос на аренду жилья в Пскове превышал предложение, в том числе из-за активного привлечения работников из других регионов, особенно в сфере строительства.

Выросли издержки автосервисов на расходные материалы, приобретение и содержание импортного оборудования. В результате ускорился годовой рост стоимости услуг шиномонтажа, регулировки развала-схождения колес и мойки легкового автомобиля.

Годовая инфляция на Северо-Западе в январе 2024 года снизилась до 6,98% после 7,11% в декабре. Это по-прежнему ниже, чем в целом по России (7,44%). Рост цен в основном замедлился в компонентах, цены на которые отличаются высокой волатильностью.

В январе 2024 года текущий рост потребительских цен в России сохранялся вблизи значений декабря. Это значительно ниже, чем осенью, но выше 4% в пересчете на год. Годовая инфляция почти не изменилась и составила 7,44% (в декабре – 7,42%). Для устойчивого снижения инфляции необходим длительный период жестких денежно-кредитных условий. С учетом проводимой денежно-кредитной политики, по прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.