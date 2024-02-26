Мошенники пишут жителям Великолукского района от имени Алексея Кузьмина
Мошенники пишут жителям Великолукского района от имени главы муниципалитета Алексея Кузьмина, об этом он предупредил в своём Telegram-канале.
«Сегодня мошенники создали фейковый аккаунт под моим именем в Telegram. Если вам пришло сообщение от Алексея Кузьмина с просьбой связаться со мной привычным для вас способом, незамедлительно убедитесь в том, что сообщение прислал именно я, а не злоумышленник, прикрывающийся моим фото. Случаи ложных сообщений от моего имени сегодня фиксируются на протяжении всего дня», – написал Алексей Кузьмин.
Он призвал жителей быть внимательными и помнить, что у мошенников одна цель – завладеть персональными данными граждан и вынудить их перевести денежные средства.
Ранее сообщалось, что мошенники пишут жителям Новосокольнического района от лица Виталия Соловьёва.
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