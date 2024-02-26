Псковичей приглашают на массовую зарядку в парке Строителей

18:53, 26 февраля 2024, ПАИ

Мероприятие в рамках Всероссийской массовой зарядки пройдёт в парке Строителей в Пскове 28 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Прийти могут все желающие. Участников ждут упражнения под музыку на свежем воздухе. Проведут зарядку профессиональные спортсмены из фитнес-клуба PRO SPORT.

Отметим, что Всероссийская массовая зарядка проходит при поддержке Министерства здравоохранения России, общественного движения «Волонтёры-медики» и проекта «Поколение ZОЖ».

Ранее сообщалось, что в Пскове состоялась встреча с олимпийскими чемпионами.