Псковичей приглашают на массовую зарядку в парке Строителей
Мероприятие в рамках Всероссийской массовой зарядки пройдёт в парке Строителей в Пскове 28 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
Прийти могут все желающие. Участников ждут упражнения под музыку на свежем воздухе. Проведут зарядку профессиональные спортсмены из фитнес-клуба PRO SPORT.
Отметим, что Всероссийская массовая зарядка проходит при поддержке Министерства здравоохранения России, общественного движения «Волонтёры-медики» и проекта «Поколение ZОЖ».
Ранее сообщалось, что в Пскове состоялась встреча с олимпийскими чемпионами.
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