Скончался народный артист России Эрнст Романов

23:19, 26 февраля 2024, ПАИ

Актёр Эрнст Романов скончался на 88-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на Санкт-Петербургский театр имени Андрея Миронова.

Эрнст Романов родился 9 апреля 1936 года в Свердловской области. Он дебютировал в кино в 1957 году, исполнив небольшую роль офицера в экранизации повести Александра Куприна «Поединок». Актёр снимался в фильмах «Монолог», «Красная палатка», «Звезда пленительного счастья», «На всю оставшуюся жизнь», «Прошу слова», «Собака на сене» и других.

В 2011 году был отмечен почётной грамотой президента России.

Ранее сообщалось, что в возрасте 88 лет скончалась советская актриса Людмила Алфимова. В возрасте 56 лет умер российский актёр Константин Капитан. Также ушёл из жизни председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Ему было 80 лет.