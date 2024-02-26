Скончался народный артист России Эрнст Романов
Актёр Эрнст Романов скончался на 88-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на Санкт-Петербургский театр имени Андрея Миронова.
Эрнст Романов родился 9 апреля 1936 года в Свердловской области. Он дебютировал в кино в 1957 году, исполнив небольшую роль офицера в экранизации повести Александра Куприна «Поединок». Актёр снимался в фильмах «Монолог», «Красная палатка», «Звезда пленительного счастья», «На всю оставшуюся жизнь», «Прошу слова», «Собака на сене» и других.
В 2011 году был отмечен почётной грамотой президента России.
Ранее сообщалось, что в возрасте 88 лет скончалась советская актриса Людмила Алфимова. В возрасте 56 лет умер российский актёр Константин Капитан. Также ушёл из жизни председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Ему было 80 лет.
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