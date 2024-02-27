Дан старт формированию нового состава Общественной палаты Псковской области

11:55, 27 февраля 2024, ПАИ

Депутаты областного Собрания объявили о начале отбора кандидатов для избрания членов Общественной палаты Псковской области на 2024–2027 годы. Соответствующее постановление принято на февральской сессии регионального парламента, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Первое пленарное заседание действующего состава Общественной палаты состоялось 10 июня 2021 года, срок его полномочий истекает 10 июня 2024 года. Согласно законодательству процедура формирования нового состава палаты должна начаться не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий действующих членов Общественной палаты.

Согласно установленной законодательством процедуре приём предложений от региональных общественных объединений о выдвижении кандидатов продлится в течение месяца с момента опубликования постановления. Пакет документов, который необходимо представить в региональный парламент, включает документально подтверждённые сведения о кандидате и его личное заявление о согласии баллотироваться в члены Общественной палаты, справку об отсутствии непогашенной судимости, а также протокол общего собрания общественной организации, принявшего решение о выдвижении кандидата, и устав организации. Уточнить информацию можно по телефону +7 (8112) 29-98-56.

Очередной состав Общественной палаты будет сформирован не из 36, а из 21 члена. Инициаторами сокращения выступили сами общественники для повышения эффективности работы палаты. Принцип формирования Общественной палаты остался неизменным. Треть членов тайным голосованием избирают депутаты по представлению региональных общественных организаций, треть состава утверждает губернатор, и ещё треть избирают сами члены Общественной палаты из числа кандидатов, предложенных местными общественными объединениями.