Подготовка к ремонту очередного участка Гдовской трассы начнётся в 2024 году

14:30, 27 февраля 2024, ПАИ

Ещё один участок автодороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье протяжённостью более 5 километров отремонтируют в Псковской области. Электронный аукцион на подготовку проектной документации размещён на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит собрать информацию, необходимую для проектирования, и провести ряд инженерных изысканий для обоснования проектных решений. Готовую документацию подрядчик должен будет сдать в течение 18 месяцев с даты заключения контракта. Работы будут проводиться в рамках государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы».

После ремонта на данном участке дороги появится освещения и тротуары к автобусным остановкам.

Начальная цена контракта – 15,8 млн рублей. Финансирование будет осуществляться за счет средств, поступивших из бюджета Псковской области.

Отметим, в 2020 году было отремонтировано свыше 30 километров Гдовской трассы. В прошлом году сообщалось о планах привести в нормативное состояние участка км 15+343 – км 15+723 и км 15+980 – км 16+160. Кроме того, в 2023 году отремонтировали мост, находящийся на 48-м километре автодороги.