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Экономика

Псковская делегация на День предпринимательства на выставке «Россия» представила опыт развития МСП

В рамках всероссийской выставки-форума «Россия» во вторник, 27 февраля, проходит День предпринимательства, сообщает корреспондент ПАИ.

«Сегодня на выставке «Россия» в центре внимания – региональная тематика и развитие малого и среднего предпринимательства. На стенде наш комитет и центр «Мой бизнес» Псковской области рассказывают о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе. Большим интересом пользуются конкретные истории успеха псковских предпринимателей, продукция мастеров области, резидентов ОЭЗ «Моглино», – рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

Он отметил, что псковичи приняли участие во всех ключевых мероприятиях Дня предпринимательства. «В первую очередь, конечно, пленарное заседание, посвященное развитию предпринимательства в России. На пленарном заседании выступили вице-премьер Андрей Белоусов и министр экономического развития Максим Решетников. Речь шла не только о предпринимательстве как таковом, но и о развитии экономики в России за последние 23 года и тех вызовах, что сейчас перед нами стоят. В качестве основных были обозначены необходимость преодоления дефицита кадров, закрепление технологического суверенитета, поиск российских продуктов и технологий, которые способны на мировом рынке заменить углеводороды», – отметил Андрей Михеев.

Псковское агентство информации совместно с центром «Мой бизнес» на протяжении нескольких лет рассказывает истории успеха псковских предпринимателей, об уникальных идеях, воплощенных в прекрасных производствах и продуктах. Вот только некоторые из них.

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