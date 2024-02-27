Псковичка стала лауреатом патриотического фестиваля-конкурса в Калуге

18:38, 27 февраля 2024, ПАИ

Студентка специальности «музыкальное искусство эстрады» Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова Анастасия Алексеева стала лауреатом межрегионального патриотического фестиваля-конкурса в Калуге, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

Фестиваль-конкурс проходил в рамках III Кубка защитников Отечества среди ветеранов и членов семей участников СВО. Творческое мероприятие состоялось в Калужском дворце спорта «Центральный».

Псковичка исполнила песню «Ты же выжил, солдат» (слова Маргариты Агашиной, музыка Владимира Мигули).

По словам Анастасии Алексеевой, это выступление стало одним из самых ответственных и трогательных событий в её творческой жизни. «Совсем недавно во время боевых действий погиб мой отчим, и я не понаслышке знаю, какое горе – терять близких. Сразу после исполнения этой драматической песни за кулисами я просто не смогла сдержать слёз», – сказала она.

Во время церемонии награждения организаторы фестиваля отметили особую искренность и эмоциональность молодой псковской певицы, отметили в колледже.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с четырьмя медалями ветеранов – участников СВО, которые они завоевали на межрегиональных соревнованиях «Кубок защитников Отечества».