Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Три жителя Псковской области потеряли доступ к «Госуслугам» из-за мошенников

Три жителя Псковской области потеряли доступ к личным кабинетам на «Госуслугах» из-за мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, 26 и 27 февраля трём пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова и Пустошки звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками операторов сотовой связи. Они предлагали продлить договор на обслуживание сим-карт и обманным путём осуществляли неправомерный доступ к личным кабинетам с последующим блокированием их учётных записей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что великолучанин также потерял доступ к учётной записи на «Госуслугах» и перевёл мошенникам порядка 850 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 февраля 2024

Артснаряд времён Великой Отечественной войны нашли в Великолукском районе
28 февраля 2024

Пять пожаров произошло в Псковской области за двое суток
27 февраля 2024

Два человека пострадали в ДТП с нетрезвым водителем на улице Николая Васильева в Пскове
27 февраля 2024

Петербуржца осудили в Псковской области за вождение с поддельными правами
27 февраля 2024

В Гдовском районе идёт проверка по факту гибели рыбака под колёсами квадроцикла
27 февраля 2024

Мужчина зарезал двух куриц в одном из дворов Псковского района
27 февраля 2024

Порядка четырёх миллионов рублей лишились псковичи из-за уловок мошенников
27 февраля 2024

Ребёнок выпал из окна и погиб в Псковском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...