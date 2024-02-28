Три жителя Псковской области потеряли доступ к «Госуслугам» из-за мошенников

10:53, 28 февраля 2024, ПАИ

Три жителя Псковской области потеряли доступ к личным кабинетам на «Госуслугах» из-за мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, 26 и 27 февраля трём пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова и Пустошки звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками операторов сотовой связи. Они предлагали продлить договор на обслуживание сим-карт и обманным путём осуществляли неправомерный доступ к личным кабинетам с последующим блокированием их учётных записей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что великолучанин также потерял доступ к учётной записи на «Госуслугах» и перевёл мошенникам порядка 850 тысяч рублей.