Два объекта культурного наследия планируют изъять у собственников в Пскове

12:47, 28 февраля 2024, ПАИ

Два объекта культурного наследия планируют изъять у собственников в Пскове в 2024 году. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Антон Заруцкий на отчетной конференции по итогам 2023 года, передает корреспондент ПАИ.

«Это дом жилой Л. И. Оглоблиной на улице Герцена, 13 и жилой дом Карамышева на улице Советской, 46, который в народе получил название «Дом с березкой». Первый этаж там отсутствует. Собственник долгое время никаких мероприятий не проводил. Принимал формальные меры – обращался к нам, получал задания, вроде какие-то проекты делал. Но по факту ничего не делал. Поэтому принято решение изымать этот объект у юрлица, которое содержит его ненадлежащим образом», – рассказал он.

Кроме того, в 2023 году удалось изъять объект культурного наследия у собственника, который ненадлежащим образом его содержал. Речь идет о здании производственного назначения (Дом Седельщикова) на улице Герцена, 5 в Пскове.

«Был долгий судебный процесс по этому поводу. Наши ответчики шли на различные ухищрения. Но нам удалось отбить все поползновения. В настоящее время комитет планирует начать реализацию объекта», – отметил Антон Заруцкий.

Напомним, там могут появиться правление промышленной компании и музей.