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О работе горячих линий псковских медучреждений рассказали специалисты

О работе горячих линий по оперативной работе с жалобами и обращениями граждан в медучреждения рассказали главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая и заместитель главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы Галина Горбунова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 28 февраля.

О работе горячих линий псковских медучреждений рассказали специалисты. Фото: ПАИ

«У нас активно идёт работа горячих линий. По активности наших пациентов мы наблюдаем, что глобальных жалоб стало меньше, потому что все вопросы решаются оперативно на начальном этапе. Ежесуточно мы получаем до 50 обращений, но в основном люди спрашивают, куда им можно обратиться по конкретному вопросу, где взять результаты. Вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи, единичны. Это рабочая схема, которая нужна всем учреждениям», – отметила Галина Горбунова.

Напомним, недавно Псковская инфекционная клиническая больница запустила горячую линию в Telegram, которая состоит из семи чат-ботов. Горячая линия была создана в связи с повышенной заболеваемостью для того, чтобы точечно решить вопрос каждого пациента на начальном этапе, улучшить процесс оказания медицинской помощи и чтобы каждый пациент был услышан.

«В Псковской городской поликлинике кол-центр был запущен чуть раньше начала эпидемии коронавируса. Горячая линия работает круглосуточно: с 8:00 до 20:00 ответят операторы, в ночное время – автоответчик, а оператор перезвонит утром. Звонить можно по любым вопросам: с целью записи на приём к врачу, для вызова врача, получить рекомендации, записаться на обследования, организовать сопровождение маломобильных пациентов. Такая доступность позволяет решать конфликтные ситуации. Понятно, что по телефону нельзя решить все вопросы, иногда обязателен осмотр врача, но что-то можно решить дистанционно», – подчеркнула Галина Невалённая.

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