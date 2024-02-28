98% псковских детей привили от коклюша, дифтерии и столбняка в 2023 году

16:30, 28 февраля 2024, ПАИ

98% псковских детей привили от коклюша, дифтерии и столбняка в 2023 году, рассказала врач по вакцинопрофилактике Псковской городской детской поликлиники Елена Перова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 28 февраля.

«Конечно, прививать нужно всех детей. Раньше дети погибали от дифтерии, а сейчас ситуация с коклюшем и дифтерией намного лучше. Сейчас большее количество родителей склонны прививать своего ребёнка. В прошлом году мы привили 98% детей от плана, то есть от общего количества детей данного возраста», – отметила Елена Перова.

Непривитые дети болеют дольше и тяжелее, а привитые даже если заболеют, то перенесут заболевание легче и без серьёзных осложнений, подчеркнула врач.