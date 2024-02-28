О развитии фудшеринга в регионе рассказали псковичам в штабе общественной поддержки

17:58, 28 февраля 2024, ПАИ

Встреча, посвящённая работе благотворительного фонда «Банк еды «Русь», проходит в штабе общественной поддержки в Пскове сегодня, 28 февраля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Перед присутствующими выступила заместитель директора Псковского регионального отделения Банка еды «Русь» Елена Межевкова.

Она рассказала о важности проекта, кому помогает фонд и как желающие могут помочь нуждающимся.

«Благотворительность – это система, когда мы можем оказать помощь. И не всегда это подразумевает именно финансы. Сейчас развивается фудшеринг – помощь в спасении еды. Когда мы понимаем, что купили слишком много продуктов, мы можем отдать их нуждающимся», – отметила Елена Межевкова.

Банк помогает нуждающимся семьям с детьми, семьям с детьми-инвалидами и одиноким старикам.

В рамках фудшеринга нельзя отдавать продукты с истëкшим сроком годности. Это строго проверяется.

Заместитель директора Псковского регионального отделения Банка еды «Русь» подчеркнула, что более 17 миллиардов килограмм продуктов в России становятся отходами. А 17,6 миллиона россиян не хватает средств на полноценное питание.

Ранее сообщалось, что привлечение молодёжи в сферу образования обсудили в региональном избирательном штабе в Пскове.