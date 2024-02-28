Более трёх тысяч человек из новых регионов России посетили лекции Псковского музея-заповедника
Лекции по истории Отечества подготовили сотрудники Псковского музея-заповедника для учреждений культуры новых регионов России в рамках программы Минкультуры. Во время двух трансляций выступления научных сотрудников музея прослушало более трёх тысяч человек из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
Сотрудники музея рассказали жителям новых регионов о тысячелетней истории Пскова и его богатейшем историко-культурном наследии, о защите Русской земли от ливонцев и шведов, о победах князей Довмонта и Александра Невского. Особая роль также была отведена циклу героико-патриотических программ «Потягнем за Отечество!».
В музее добавили, что в марте и июне этого года пройдут ещё две лекции – «Псковская вечевая республика и её роль в истории России» и «Ливонская война 1558–1583 годов».
Ранее сообщалось, что русские наряды на уникальных моделях покажут в Красногородском районе.
Более трёх тысяч человек из новых регионов России посетили лекции Псковского музея-заповедника
Основной причиной задержки авиарейсов являются погодные условия – Станислав Стармолотов