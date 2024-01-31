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Общество

Второй случай бешенства выявили в Псковской области с начала года

Бешенство диагностировали у енотовидной собаки специалисты отдела ветеринарной иммунодиагностики ГБУ «Псковская облветаборатория» сегодня, 31 января, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Второй случай бешенства выявили в Псковской области с начала года. Фото: ПАИ

Отмечается, что это уже второй случай бешенства с начала 2024 года. Ранее специалисты выявили антиген бешенства у собаки.

Псковичам напомнили, что подходить к диким животным, пытаться их погладить или покормить нельзя. Заражение происходит при укусе, ослюнении и оцарапывании больным животным. Важно помнить, что вирус бешенства может находиться в слюне больного животного за десять дней до проявления клинических признаков. Бешенство смертельно, и лечения от него нет. Спастись от болезни и людям, и животным помогает только своевременная вакцинация, отмечают в учреждении.

Напомним, за 2023 год в Псковской области выявили девять случаев бешенства.

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