Выпуск минеральных удобрений в России вырос на 20%

22:54, 28 февраля 2024, ПАИ

Выпуск минеральных удобрений в России в январе 2024 года вырос почти на 20 % по сравнению с январём прошлого года и на 1 % – по сравнению с декабрём, до 2,4 млн тонн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

Производство калийных удобрений увеличилось на 63,5 % с прошлого года, азотных – на 4 %, выпуск аммиака – на 5 %. Выпуск фосфорных удобрений сократился на 2 %.

Ранее сообщалось, что спрос на тонометры в России вырос на 29 % в прошлом году. Отмечалось также, что в стране снизились цены на птицеводческую продукцию.