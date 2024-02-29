Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Члены жюри проголосовали за финалистов «Народного признания – 2023»

Все члены жюри проголосовали за номинантов Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023».

Члены жюри проголосовали за финалистов «Народного признания – 2023». Фото: ПАИ

Напомним, что в состав жюри под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вошли 12 экспертов.

Среди членов жюри:

– председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов;

– глава Пскова Борис Елкин;

– врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев;

– руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева;

– депутат Псковской городской Думы, заместитель главного врача по спортивной медицине Детской областной клинической больницы Евгений Васильев;

– депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова;

– руководитель заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Сказ», виртуоз-балалаечник Константин Абабков;

– руководитель группы компаний «Мега Холод» Татьяна Кирилёнок;

– чемпионка России по лёгкой атлетике, псковская спортсменка Наталья Спиридонова;

– командир Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов Алла Сердцева;

– директор гимназии № 29 Пскова Елена Синёва.

Победители во всех 14 номинациях будут оглашены сегодня, 29 февраля, на торжественной церемонии вручения премии «Народное признание» в 19:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования – с 28 декабря по 31 января, второй – с 1 февраля и, теперь уже, до 26 февраля. Церемония вручения состоится 29 февраля в Псковской областной филармонии.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 февраля 2024

ПАИ-live: итоги проекта «Твой регион – твои возможности 2.0» в Псковской области  
29 февраля 2024

Более 210 млрд рублей получат регионы из федерального бюджета для обновления общественного и школьного транспорта
29 февраля 2024

Садовые товарищества включат в программу социальной газификации
29 февраля 2024

Владимир Путин предложил продлить семейную ипотеку до 2030 года
29 февраля 2024

«Курс молодого бойца. Информационный фронт» приглашают пройти псковскую молодёжь
29 февраля 2024

Владимир Путин обозначил задачи на дальнейшее развитие отечественной технологической базы
29 февраля 2024

Псковский театр драмы представил стажёрскую группу
29 февраля 2024

Владимир Путин предложил ежегодно строить в регионах не менее 350 спортивных объектов

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...