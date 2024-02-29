Члены жюри проголосовали за финалистов «Народного признания – 2023»

Все члены жюри проголосовали за номинантов Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023».

Напомним, что в состав жюри под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вошли 12 экспертов.

Среди членов жюри:

– председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов;

– глава Пскова Борис Елкин;

– врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев;

– руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева;

– депутат Псковской городской Думы, заместитель главного врача по спортивной медицине Детской областной клинической больницы Евгений Васильев;

– депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова;

– руководитель заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Сказ», виртуоз-балалаечник Константин Абабков;

– руководитель группы компаний «Мега Холод» Татьяна Кирилёнок;

– чемпионка России по лёгкой атлетике, псковская спортсменка Наталья Спиридонова;

– командир Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов Алла Сердцева;

– директор гимназии № 29 Пскова Елена Синёва.

Победители во всех 14 номинациях будут оглашены сегодня, 29 февраля, на торжественной церемонии вручения премии «Народное признание» в 19:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования – с 28 декабря по 31 января, второй – с 1 февраля и, теперь уже, до 26 февраля. Церемония вручения состоится 29 февраля в Псковской областной филармонии.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.