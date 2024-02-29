В Псковской области начался приём заявок на участие в региональном чемпионате «Абилимпикс»

12:39, 29 февраля 2024, ПАИ

Студентов ПсковГУ приглашают принять участие в IX Псковском чемпионате для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Регистрация осуществляется на новой платформе до 1 апреля. Сам чемпионат пройдет с 16 по 19 апреля.

Отметим, по итогам предварительных заявок от студентов ПсковГУ большей популярностью пользуются такие компетенции, как «Администрирование баз данных» и «Медицинский и социальный уход».

Псковская область принимает активное участие в движении «Абилимпикс» с 2016 года. В 2023 году в региональном чемпионате «Абилимпикс», который прошёл в апреле, приняли участие 157 человек, которые соревновались по 21 компетенции на 22 площадках региона. По итогам регионального чемпионата определены 20 победителей, которые будут представлять Псковскую область на национальном чемпионате 2023 года.

Напомним, чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ являются частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». Оператором чемпионатного движения «Абилимпикс» в России является Национальный центр «Абилимпикс», созданный на базе ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования».