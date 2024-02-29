Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области начался приём заявок на участие в региональном чемпионате «Абилимпикс»

Студентов ПсковГУ приглашают принять участие в IX Псковском чемпионате для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Регистрация осуществляется на новой платформе до 1 апреля. Сам чемпионат пройдет с 16 по 19 апреля.

Отметим, по итогам предварительных заявок от студентов ПсковГУ большей популярностью пользуются такие компетенции, как «Администрирование баз данных» и «Медицинский и социальный уход».

Псковская область принимает активное участие в движении «Абилимпикс» с 2016 года. В 2023 году в региональном чемпионате «Абилимпикс», который прошёл в апреле, приняли участие 157 человек, которые соревновались по 21 компетенции на 22 площадках региона. По итогам регионального чемпионата определены 20 победителей, которые будут представлять Псковскую область на национальном чемпионате 2023 года.

Напомним, чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ являются частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». Оператором чемпионатного движения «Абилимпикс» в России является Национальный центр «Абилимпикс», созданный на базе ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 февраля 2024

Владимир Путин предложил продлить программу маткапитала до 2030 года

29 февраля 2024

ПАИ-live: итоги проекта «Твой регион – твои возможности 2.0» в Псковской области  
29 февраля 2024

Более 210 млрд рублей получат регионы из федерального бюджета для обновления общественного и школьного транспорта
29 февраля 2024

Садовые товарищества включат в программу социальной газификации
29 февраля 2024

Владимир Путин предложил продлить семейную ипотеку до 2030 года
29 февраля 2024

«Курс молодого бойца. Информационный фронт» приглашают пройти псковскую молодёжь
29 февраля 2024

Владимир Путин обозначил задачи на дальнейшее развитие отечественной технологической базы
29 февраля 2024

Псковский театр драмы представил стажёрскую группу

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...