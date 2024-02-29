Владимир Путин предложил расширить программу «Пушкинская карта»

16:03, 29 февраля 2024, ПАИ

Расширить действие «Пушкинской карты» предложил президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию сегодня, 29 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Предлагаю также расширить программу «Пушкинская карта», с помощью которой школьники и молодёжь могут бесплатно посещать кино, музеи, театры и выставки», – сказал президент и попросил Правительство РФ подготовить дополнительные предложения.

Отметим, что «Пушкинская карта» – специальная банковская карта для молодёжи от 14 до 22 лет включительно, которой можно расплачиваться при покупке билетов в музеи, театры, концертные залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры по всей России. В 2022 году на каждую такую карту начислялось пять тысяч рублей из государственного бюджета. Получить такую карту, пластиковую или виртуальную, можно на «Госуслугах». Средства обновляются на ней раз в год.

Отметим, что Владимир Путин сегодня обратился с традиционным посланием к Федеральному Собранию. Церемония прошла в московском Гостином Дворе. Нынешнее обращение главы государства к законодателям – 19-е.

Традиционно на церемонию приглашено около тысячи человек. В их число вошли сенаторы, депутаты Госдумы РФ, члены Правительства РФ, а также представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Общественной палаты, Государственного совета, представители основных конфессий, дипломаты. Среди участников – главы регионов, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников.