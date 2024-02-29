Коллектив СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области передал гуманитарную помощь для бойцов СВО
Партию гуманитарного груза для участников СВО собрал личный состав следственного изолятора в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
На фронт отправились 15 коробок с продуктами, медикаментами, средствами личной гигиены, тёплыми сезонными вещами и тактическими фонариками.
Отмечается, что сотрудники УФСИН регулярно участвуют в сборе посылок для военных и жителей новых регионов России. Неоценим и вклад волонтёров, которые помогают шить военное обмундирование, занимаются изготовлением блиндажных свечей и спичек длительного горения.
Ранее президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию заявил, что подлинная элита – это те, кто служат стране, а не те, кто набил карманы в 90-е.
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