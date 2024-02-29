Псковские подростки предстанут перед судом за оборот наркотиков
Псковские подростки предстанут перед судом за незаконный оборот наркотиков, сообщили ПАИ в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области.
По версии следствия, днём 7 июля 2023 года двое несовершеннолетних молодых людей и одна несовершеннолетняя девушка приехали на окраину Пскова и извлекли из тайника закладку с наркотическим веществом в крупном размере, после чего были задержаны сотрудниками полиции.
Следователи собрали достаточную доказательную базу, и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в 2023 году псковские полицейские изъяли более 400 килограммов наркотиков.
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