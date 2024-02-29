Умер актёр из «Моей прекрасной няни» Павел Маркин

21:41, 29 февраля 2024, ПАИ

Российский актёр Павел Маркин умер в возрасте 53 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Загоскина.

Отмечается, что актёр скончался рано утром 4 февраля в машине скорой помощи. Похороны состоялись сегодня. Причина такой задержки между смертью и погребением, а также обстоятельства смерти не уточняются.

Павел Маркин сыграл более чем в 70 фильмах. Он также снимался в популярных сериалах «Моя прекрасная няня», «Солдаты» и «Мент в законе – 6».

Ранее сообщалось, что на 88-м году жизни скончался народный артист России Эрнст Романов. В возрасте 88 лет ушла из жизни советская актриса Людмила Алфимова. Также умер российский актёр Константин Капитан. Ему было 56 лет.