Трактор сгорел сегодня ночью в Плюссе

09:20, 01 марта 2024, ПАИ

Трактор сгорел сегодня, 1 марта, в Плюссе. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Сегодня, 1 марта, в 1:02 на улице Советской в Плюссе сгорел трактор ТЛБ822 2013 года выпуска.

Предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке. От огня удалось спасти гараж.

Кроме того, 29 марта в 9:48 на улице Пушкинской в Пушкинский Горах огонь повредил кухню в четырехнкомнатной квартире в многоквартирном доме №12. Также закопчен коридор. Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание в газовой плите.

Пожарные эвакуировали двух человек, всего спасено два человека, из них один ребенок.