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Общество

За два года в Псковской области планируют передать сельхозпроизводителям 25 тысяч гектаров заброшенной земли

25 тысяч гектаров бесхозных земель планируется передать сельхозпроизводителям Псковской области за два года. Об этом заявил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

За два года в Псковской области планируют передать сельхозпроизводителям 25 тысяч гектаров заброшенной земли. Фото: ПАИ

«Новая мера поддержки от Минсельхоза – получили 49 миллионов рублей на оформление земли. Эти 49 миллионов рублей наши районы могут получить, землю оформить в собственность и передать или в аренду, или за определенную сумму ниже рыночной сельхозпроизводителям. Это нахождение хозяина заброшенных земель», – рассказал он.

Спикер отметил, что всего за два года реализации программы планируется передать во владение сельхозпроизводителям 25 тысяч гектаров заброшенных земель. На данный момент уже оформлено две тысячи гектаров.

«Первые два года для программы – это разгон, а потом уже на четвертый год получается, что уже и денег маловато. Государство дает тебе серьезные деньги, надо подсуетиться немного, земля есть – почти 200 тыс. гектаров – землю надо оформлять. Надо убедить сельхозпроизводителя или инвестора, что «пожалуйста, бери земли, тебе пока не надо ничего платить, а со временем тебе за 20-25% от кадастровых передадим». Это очень хорошая мера поддержки Минсельхоза», – подчеркнул Николай Романов.

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