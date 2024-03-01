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Цикл мероприятий «Без корней и трава не растёт» прошёл в штабе общественной поддержки в Пскове

Цикл мероприятий под названием «Без корней и трава не растёт» прошёл в штабе общественной поддержки в Пскове сегодня, 1 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Цикл мероприятий «Без корней и трава не растёт» прошёл в штабе общественной поддержки в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Встреча состоялась в День памяти воинов-десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, погибших при исполнении воинского долга.

«Любой подвиг проявлен ради мира и ради живущих в этом мире. Он был совершен за нас, за наших любимых детей. Всегда прекрасно видеть счастливых детей, ведь из них вырастают прекрасные взрослые, которые умеют любить свою Родину», – отметил клирик Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова, иерей Антоний Рехлов.

В память бойцов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й дивизии была объявлена минута молчания.

Кроме того, в рамках встречи прошло выступление детского фольклорного ансамбля «Звонница» и показ традиционных псковских народных костюмов учениками социально-культурного центра (СКЦ) «Троицкий».

Вместе с этим на площадке прошёл мастер-класс по изготовлению открыток для бойцов СВО. Его провели специалисты регионального филиала фонда «Защитники Отечества» и СКЦ «Троицкий».

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