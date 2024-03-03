Победивший в «Народном признании» сотрудник ГИБДД: Каждый мой коллега поступил бы так же
Каждый сотрудник полиции поступил бы также, заявил корреспонденту ПАИ старший инспектор Госавтоинспекции Печорского района Константин Куденков, победивший в номинации «Поступок» Первой общественной премии «Народное признание – 2023».
«Я почувствовал высокую оценку населения, за что очень благодарен. Я выражаю искреннюю благодарность всем тем, кто считает меня настоящим героем. Я сам поступок особо геройским не считаю, думаю, что каждый мой коллега поступил бы точно так же», – отметил Константин Куденков.
Напомним, что сотрудник ГИБДД смог в обстоятельствах, не терпящих отлагательства, принять роды у девушки и помог появиться на свет девочке.
Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
Победивший в «Народном признании» сотрудник ГИБДД: Каждый мой коллега поступил бы так же
Победитель премии «Народное призвание – 2023» в номинации «Поступок»: Эта награда очень важна для меня
Руководитель победившего в «Народном признании» танцевального коллектива: Дети безмерно счастливы