Победивший в «Народном признании» сотрудник ГИБДД: Каждый мой коллега поступил бы так же

18:06, 03 марта 2024, ПАИ

Каждый сотрудник полиции поступил бы также, заявил корреспонденту ПАИ старший инспектор Госавтоинспекции Печорского района Константин Куденков, победивший в номинации «Поступок» Первой общественной премии «Народное признание – 2023».

«Я почувствовал высокую оценку населения, за что очень благодарен. Я выражаю искреннюю благодарность всем тем, кто считает меня настоящим героем. Я сам поступок особо геройским не считаю, думаю, что каждый мой коллега поступил бы точно так же», – отметил Константин Куденков.

Напомним, что сотрудник ГИБДД смог в обстоятельствах, не терпящих отлагательства, принять роды у девушки и помог появиться на свет девочке.