Татьяна Васильева – о победе в «Народном признании»: Это итог большой работы
Победа в номинации «Бизнесмен года» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» стала итогом большой работы, заявила генеральный директор «Роял Линен» Татьяна Васильева корреспонденту ПАИ.
«Когда нам позвонили и сказали, что мы номинированы, мы были в шоке. И тем более мы не ожидали, что победим. Бизнес свой мы начали несколько лет назад, потихоньку развивались, а победа – это итог большой нашей работы. Большое спасибо всем тем, кто за нас голосовал, нас поддерживал и переживал. Мы рады становиться лучше», – отметила Татьяна Васильева.
Она также поблагодарила своего супруга, основателя проекта «Роял Линен» Алексея Васильева. «В первую очередь, этой победы достоин мой муж Алексей. Он идейный вдохновитель нашего бизнеса. Каждый день у него новые идеи, вводные, планы. И при этом он настойчиво их реализует, несмотря ни на что. В 2023 году мы заключили инвестиционное соглашение с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, и я считаю, что это тоже одна из наших побед. Но, безусловно, нам есть ещё к чему стремиться», – заключила Татьяна Васильева.
Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
Победитель в номинации «Наша марка» Александра Сафронова: Мы делаем только качественно и вкусно