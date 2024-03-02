Татьяна Васильева – о победе в «Народном признании»: Это итог большой работы

15:55, 02 марта 2024, ПАИ

Победа в номинации «Бизнесмен года» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» стала итогом большой работы, заявила генеральный директор «Роял Линен» Татьяна Васильева корреспонденту ПАИ.

«Когда нам позвонили и сказали, что мы номинированы, мы были в шоке. И тем более мы не ожидали, что победим. Бизнес свой мы начали несколько лет назад, потихоньку развивались, а победа – это итог большой нашей работы. Большое спасибо всем тем, кто за нас голосовал, нас поддерживал и переживал. Мы рады становиться лучше», – отметила Татьяна Васильева.

Она также поблагодарила своего супруга, основателя проекта «Роял Линен» Алексея Васильева. «В первую очередь, этой победы достоин мой муж Алексей. Он идейный вдохновитель нашего бизнеса. Каждый день у него новые идеи, вводные, планы. И при этом он настойчиво их реализует, несмотря ни на что. В 2023 году мы заключили инвестиционное соглашение с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, и я считаю, что это тоже одна из наших побед. Но, безусловно, нам есть ещё к чему стремиться», – заключила Татьяна Васильева.