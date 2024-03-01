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Борис Елкин – о подвиге 6-й роты: С момента трагедии прошло 24 года, но боль утраты не утихает

1 марта Псков скорбит по десантникам 6-й роты. Эта дата отзывается в сердце и памяти каждого псковича и сегодня в условиях спецоперации приобретает особый смысл. Об этом заявил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Борис Елкин – о подвиге 6-й роты: «С момента трагедии прошло 24 года, но боль утраты не утихает». Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

«С момента трагедии прошло 24 года. Но боль утраты не утихает. Герои 6-й роты – пример истинного мужества и преданного служения Отечеству! Вечная им память и благодарность!» – написал глава города.

Напомним, псковские десантники героически погибли на высоте 776 под Улус-Кертом, приняв неравный бой с боевиками.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сенатор от Псковской области, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и сенатор от Псковской области Алексей Наумец встретились с близкими бойцов 6-й роты.

Кроме того, сегодня прошли памятные мероприятия у памятника 6-й роте «Купол». Участники митинга возложили цветы. Воины-десантники прошли парадным строем перед памятником, отдавая дань памяти героям 6-й роты. Ранее траурные мероприятия прошли на воинском захоронении в Орлецах.

Отметим, в память о подвиге, совершённом героями воздушно-десантных войск, в главном здании Псковского музея-заповедника в пространстве экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» развернут небольшой музейный комплекс.

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