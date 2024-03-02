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Общество

Вторую часть выпуска про Псковскую область показали в тревел-шоу «Поехали»

Вторую часть выпуска тревел-шоу «Поехали» про Псковскую область показали в эфире Первого канала сегодня, 2 марта. Программа доступна на сайте телеканала.

Вторую часть выпуска про Псковскую область показали в тревел-шоу Первого канала. Фото: скриншот с выпуска "Поехали" про Псковскую область на Первом канале

Мария Осадник и Евгений Покровский продолжали путешествие по Псковской области. На этот раз ведущие посетили Великие Луки – неофициальную столицу воздухоплавания, приняли участие в дефиле театра моды, побывали в Пушкинском заповеднике, попробовали псковских улиток и прокатились с гор на тюбах.

Ранее сообщалось, что первую часть выпуска показали 17 февраля.

Напомним, съёмочная группа в течение нескольких дней работала в Псковской области, в том числе в Пскове, Пушкинский Горах, в Изборске, Печорах и других населённых пунктах региона.

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