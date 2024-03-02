Пскович захотел взбодриться и попытался украсть три банки кофе

12:14, 03 марта 2024, ПАИ

Росгвардейцы задержали псковича, который пытался похитить три банки кофе из магазина в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Тревожный сигнал из магазина на улице Яна Фабрициуса поступил сотрудникам вневедомственной охраны 2 марта в 17 часов. Прибывшие на место росгвардейцы задержали 27-летнего псковича, который попытался украсть три упаковки кофе.

По факту хищения проводится проверка.