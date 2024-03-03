Монтаж выставки «Связь поколений» начался в Изборском музее-заповеднике
Монтаж выставки «Связь поколений» начался в выставочном зале музея-заповедника «Изборск», сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
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Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника
«Работа в самом разгаре, несмотря на выходные. Картины из фондов РОСИЗО и собрания Союза художников России уже приехали и занимают свои места в выставочном зале», – говорится в сообщении.
Отмечается, что выставка посвящена вечным духовным и нравственным ценностям и является частью масштабного проекта, который одновременно проходит в четырёх городах России: Изборске, Рязани, Москве и Ростове. В каждом городе выстраивается индивидуальная история.
Выставка откроется 5 марта в 15:00 по адресу: улица Печорская, 37. Она будет работать до 5 мая, вход свободный.
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