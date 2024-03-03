Монтаж выставки «Связь поколений» начался в Изборском музее-заповеднике

18:21, 03 марта 2024, ПАИ

Монтаж выставки «Связь поколений» начался в выставочном зале музея-заповедника «Изборск», сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.



Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника









«Работа в самом разгаре, несмотря на выходные. Картины из фондов РОСИЗО и собрания Союза художников России уже приехали и занимают свои места в выставочном зале», – говорится в сообщении.

Отмечается, что выставка посвящена вечным духовным и нравственным ценностям и является частью масштабного проекта, который одновременно проходит в четырёх городах России: Изборске, Рязани, Москве и Ростове. В каждом городе выстраивается индивидуальная история.

Выставка откроется 5 марта в 15:00 по адресу: улица Печорская, 37. Она будет работать до 5 мая, вход свободный.