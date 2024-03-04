Тёплая погода без осадков прогнозируется в Псковской области 4 марта

07:40, 04 марта 2024, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 4 марта, сообщили ПАИ в Псковском гиддрометцентре.

Будет дуть ветер юго-восточных, восточных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от 0 до -5 градусов, днём – от +2 до +7.

Атмосферное давление будет выше нормы.

Антициклон и атлантические циклоны сформировали в европейской части России мощный приток тёплого воздуха с запада и юго-запада. В итоге потепление охватило огромную территорию вплоть до Сибири. Согласно среднесрочному прогнозу, такой характер погоды может сохраняться семь-десять дней. Ветра будут преобладать преимущественно южных, южно-восточных направлений от одного до пяти метров в секунду.

В таких условиях выход на лёд крайне опасен, напомнили в ГУ МСЧ России по Псковской области.

На Псковском и Чудском озёрах толщина льда пока ещё позволяет выход на водоёмы, однако граждане, ступающие на тающий лёд, должны понимать, что, попав в ледяную воду, придётся приложить немало сил, чтобы выбраться. При вызове помощи аварийно-спасательных служб необходимо учитывать, что им потребуется определённое время для прибытия и оказания помощи.