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Культура

В Псковской области отбирают творческие коллективы для присвоения почётных званий

Псковский областной центр народного творчества совместно с комитетом по культуре Псковской области продолжает работу по просмотру творческих программ на присвоение званий «Народный коллектив», «Образцовый коллектив» и «Народная студия». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

В феврале экспертная комиссия выезжала в Красногородск, где на базе МБУК «Красногородское досуговое объединение» были представлены коллективы: детский хореографический коллектив «Энергия» (МБОУ «Красногородская средняя школа»), руководитель Т. А. Алексеева; хореографический коллектив «Смородина» (МБУК «Красногородское досуговое объединение»), руководитель С. П. Ильина; вокальный ансамбль «Переливы» (МБУК «Красногородское досуговое объединение»), руководитель С. Н. Степанова.

Ранее сообщалось, что «Сказ» имени Виталия Румянцева подтвердил почётное звание заслуженного коллектива народного творчества.

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