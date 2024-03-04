Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сергей Ефименко – о «Народном признании»: В номинации «Защита» трудно выбрать одного победителя

В номинации «Защита» Первой общественной премии «Народное признание – 2023» награждают тех людей, которые своей жизнью воплощают традиционные ценности, не считаясь с опасностью для своей собственной жизни, заявил корреспонденту ПАИ руководитель представительства МИД России в Пскове Сергей Ефименко.

Сергей Ефименко – о «Народном признании»: «В номинации «Защита» трудно выбрать одного победителя». Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

«Мне кажется, что Россия – самая лучшая страна в мире. И более того, мне кажется, что даже наши недруги начинают это понимать, и это радует. Почему? Думаю, что наш президент Владимир Владимирович Путин в своем послании дал чёткий и ясный ответ, почему наша страна такая. Она такая, потому что является оплотом традиционных ценностей, – тех ценностей, которые составляют основу жизни. И мы чествуем в этой номинации тех людей, которые своей жизнью воплощают эти самые ценности, не считаясь с опасностью для своей собственной жизни. Они спешат на помощь и помогают людям. Я, честно говоря, даже не слишком понимал, как можно выбрать кого-то одного в этой номинации, хорошо, что для этого есть голосование и жюри», – подчеркнул Сергей Ефименко.

Напомним, что в номинации «Защита» победителем «Народного признания» стал принявший роды у девушки инспектор ГИБДД Константин Куденков.

Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 марта 2024

Паводковая ситуация в Палкинском и Порховском районах почти стабилизировалась
04 марта 2024

Культовый «Запорожец» в Пскове снова сменил имидж
04 марта 2024

Псков привлекателен для молодых специалистов, считает лидер Псковского облсовпрофа Игорь Иванов
04 марта 2024

Ещё один ресторан откроется на берегу Псковы весной
04 марта 2024

На Великой под Псковом взорвали ледяные заторы
04 марта 2024

Латвия тормозит оформление фур на границе с Псковской областью
04 марта 2024

Встреча с реставраторами проходит в региональном избирательном штабе в Пскове
04 марта 2024

9 марта псковичей и туристов приглашают на масленичные гуляния в Бугрово

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...