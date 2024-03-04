Сергей Ефименко – о «Народном признании»: В номинации «Защита» трудно выбрать одного победителя
В номинации «Защита» Первой общественной премии «Народное признание – 2023» награждают тех людей, которые своей жизнью воплощают традиционные ценности, не считаясь с опасностью для своей собственной жизни, заявил корреспонденту ПАИ руководитель представительства МИД России в Пскове Сергей Ефименко.
«Мне кажется, что Россия – самая лучшая страна в мире. И более того, мне кажется, что даже наши недруги начинают это понимать, и это радует. Почему? Думаю, что наш президент Владимир Владимирович Путин в своем послании дал чёткий и ясный ответ, почему наша страна такая. Она такая, потому что является оплотом традиционных ценностей, – тех ценностей, которые составляют основу жизни. И мы чествуем в этой номинации тех людей, которые своей жизнью воплощают эти самые ценности, не считаясь с опасностью для своей собственной жизни. Они спешат на помощь и помогают людям. Я, честно говоря, даже не слишком понимал, как можно выбрать кого-то одного в этой номинации, хорошо, что для этого есть голосование и жюри», – подчеркнул Сергей Ефименко.
Напомним, что в номинации «Защита» победителем «Народного признания» стал принявший роды у девушки инспектор ГИБДД Константин Куденков.
Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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