Наталья Фёдорова: Каждый номинант «Народного признания» достоин высших слов благодарности
Каждый из представленных номинантов Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» достоин высших слов благодарности, заявила корреспонденту ПАИ глава Псковского района Наталья Фёдорова.
«Каждый из представленных номинантов в номинации «Защита» достоин высших слов благодарности. В ежедневной жизни тоже требуется защита и особенное внимание. Слово «защитник» сегодня для нас всех имеет особый смысл. Я хочу поблагодарить абсолютно всех наших защитников за то, что они делают», – подчеркнула Наталья Фёдорова.
Напомним, что в номинации «Защита» победителем «Народного признания» стал принявший роды у девушки инспектор ГИБДД Константин Куденков.
Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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Наталья Фёдорова: Каждый номинант «Народного признания» достоин высших слов благодарности