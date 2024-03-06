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Наталья Фёдорова: Каждый номинант «Народного признания» достоин высших слов благодарности

Каждый из представленных номинантов Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» достоин высших слов благодарности, заявила корреспонденту ПАИ глава Псковского района Наталья Фёдорова.

Наталья Фёдорова: «Каждый номинант «Народного признания» достоин высших слов благодарности». Фото: Андрей Кокшаров

«Каждый из представленных номинантов в номинации «Защита» достоин высших слов благодарности. В ежедневной жизни тоже требуется защита и особенное внимание. Слово «защитник» сегодня для нас всех имеет особый смысл. Я хочу поблагодарить абсолютно всех наших защитников за то, что они делают», – подчеркнула Наталья Фёдорова.

Напомним, что в номинации «Защита» победителем «Народного признания» стал принявший роды у девушки инспектор ГИБДД Константин Куденков.

Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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