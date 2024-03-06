Наталья Фёдорова: Каждый номинант «Народного признания» достоин высших слов благодарности

10:11, 06 марта 2024, ПАИ

Каждый из представленных номинантов Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» достоин высших слов благодарности, заявила корреспонденту ПАИ глава Псковского района Наталья Фёдорова.

«Каждый из представленных номинантов в номинации «Защита» достоин высших слов благодарности. В ежедневной жизни тоже требуется защита и особенное внимание. Слово «защитник» сегодня для нас всех имеет особый смысл. Я хочу поблагодарить абсолютно всех наших защитников за то, что они делают», – подчеркнула Наталья Фёдорова.

Напомним, что в номинации «Защита» победителем «Народного признания» стал принявший роды у девушки инспектор ГИБДД Константин Куденков.