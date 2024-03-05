Константин Новинский поблагодарил экоучастников «Народного признания» за вклад в решение природоохранных задач
Участники номинации «Экомышление» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» делают активный вклад в решение природоохранных задач, заявил в беседе с корреспондентом ПАИ директор Плюсского перерабатывающего комбината Константин Новинский.
«Действительно, очень интригующе было узнать имена победителей. Очень приятно, когда экологические идеи воплощаются в нашем регионе. Также хотелось бы поблагодарить всех номинантов «Экомышления», потому что, безусловно, они делают активный вклад в решение природоохранных задач. Как мы знаем, экология касается каждого человека и абсолютно всего живого на нашей планете. Абсолютно каждый может принять участие в том, чтобы жизнь на планете была лучше и экологичнее. Например, каждый может собирать и сортировать отходы, убирать мусор, становиться эковолонтёром. Глядя на все представленные в номинации проекты, мы видим, что людям, стоящими за их реализацией, небезразличен наш мир. Они делают его лучше, чище и безопаснее», – отметил Константин Новинский.
Кроме того, он пожелал дальнейшего развития и долголетия «Народному признанию». «Хочется пожелать, чтобы появлялись новые проекты и инициативы», – заключил Константин Новинский.
Напомним, что в номинации «Экомышление» премии «Народное признание – 2023» лучшим стало экодвижение «За чистый лес».
Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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