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Общество

Константин Новинский поблагодарил экоучастников «Народного признания» за вклад в решение природоохранных задач

Участники номинации «Экомышление» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» делают активный вклад в решение природоохранных задач, заявил в беседе с корреспондентом ПАИ директор Плюсского перерабатывающего комбината Константин Новинский.

Директор Плюсского перерабатывающего комбината: «Хочется пожелать дальнейшего развития «Народному признанию». Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

«Действительно, очень интригующе было узнать имена победителей. Очень приятно, когда экологические идеи воплощаются в нашем регионе. Также хотелось бы поблагодарить всех номинантов «Экомышления», потому что, безусловно, они делают активный вклад в решение природоохранных задач. Как мы знаем, экология касается каждого человека и абсолютно всего живого на нашей планете. Абсолютно каждый может принять участие в том, чтобы жизнь на планете была лучше и экологичнее. Например, каждый может собирать и сортировать отходы, убирать мусор, становиться эковолонтёром. Глядя на все представленные в номинации проекты, мы видим, что людям, стоящими за их реализацией, небезразличен наш мир. Они делают его лучше, чище и безопаснее», – отметил Константин Новинский.

Кроме того, он пожелал дальнейшего развития и долголетия «Народному признанию». «Хочется пожелать, чтобы появлялись новые проекты и инициативы», – заключил Константин Новинский.

Напомним, что в номинации «Экомышление» премии «Народное признание – 2023» лучшим стало экодвижение «За чистый лес».

Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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