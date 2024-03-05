Константин Новинский поблагодарил экоучастников «Народного признания» за вклад в решение природоохранных задач

11:17, 05 марта 2024, ПАИ

Участники номинации «Экомышление» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» делают активный вклад в решение природоохранных задач, заявил в беседе с корреспондентом ПАИ директор Плюсского перерабатывающего комбината Константин Новинский.

«Действительно, очень интригующе было узнать имена победителей. Очень приятно, когда экологические идеи воплощаются в нашем регионе. Также хотелось бы поблагодарить всех номинантов «Экомышления», потому что, безусловно, они делают активный вклад в решение природоохранных задач. Как мы знаем, экология касается каждого человека и абсолютно всего живого на нашей планете. Абсолютно каждый может принять участие в том, чтобы жизнь на планете была лучше и экологичнее. Например, каждый может собирать и сортировать отходы, убирать мусор, становиться эковолонтёром. Глядя на все представленные в номинации проекты, мы видим, что людям, стоящими за их реализацией, небезразличен наш мир. Они делают его лучше, чище и безопаснее», – отметил Константин Новинский.

Кроме того, он пожелал дальнейшего развития и долголетия «Народному признанию». «Хочется пожелать, чтобы появлялись новые проекты и инициативы», – заключил Константин Новинский.

Напомним, что в номинации «Экомышление» премии «Народное признание – 2023» лучшим стало экодвижение «За чистый лес».