В номинации «Экомышление» премии «Народное признание» лучшим стало экодвижение «За чистый лес»
Экологическое движение «За чистый лес», которое создал в Стругах Красных Алексей Красовский, удостоено Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Экомышление». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения.
Победителей поздравил генеральный директор «Титан-Полимер» Кирилл Неретин и генеральный директор Плюсского перерабатывающего комбината Константин Новинский.
«Наш завод несколько лет является партнером премии. И, конечно каждый год приятно видеть активных, энергичных людей, которе помогают в обращении с отходами, с природой, которые делают наш регион лучше. Желаю всем участникам успехов и новых горизонтов. Хочу подчеркнуть, что любые номинанты – это уже победа», – отметил Кирилл Неретин.
«Действительно, очень интригующе было узнать, кто победитель. Очень отрадно, что экоидеи воплощаются в нашем регионе. Благодарю всех номинантов, за то, что они делают большой вклад в решение природоохранных задач. А ведь абсолютно каждый может участвовать в таких проектах, чтобы жизнь на планете стала лучше и экологичнее. Такие люди делают наш мир лучше, ярче и приятнее», – отметил Константин Новинский.
Руководитель экодвижения Алексей Красовский, в свою очередь, поблагодарил всех, кто отдал свой голос. «Спасибо судьям, которые сделали выбор в нашу пользу. Считаю, что все номинанты достойны быть здесь», – сказал он.
Также в число номинантов на премию в этой номинации вошли Детская экологическая библиотека «Радуга» Пскова, Центральная производственная станция по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб за восстановление биоресурсов, координатор движения юных натуралистов Псковской области и руководитель волонтёрского отряда юннатов «Волонтёры Экологи Лук (Well)» Софья Игнатьева.
Церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» проходит в большом концертном зале Псковской областной филармонии 29 февраля.
Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Обладателей награды определили путём сложения результатов второго тура народного голосования на сайте Псковского агентства информации и баллов от жюри премии из 12 экспертов, которое возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В 2023 году был установлен новый рекорд по количеству заявок — их поступило почти 270. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а четвёрки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии: #НародноеПризнание, #ПремияПАИ.
В номинации «Экомышление» премии «Народное признание» лучшим стало экодвижение «За чистый лес»
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