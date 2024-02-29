В номинации «Экомышление» премии «Народное признание» лучшим стало экодвижение «За чистый лес»

20:57, 29 февраля 2024, ПАИ

Экологическое движение «За чистый лес», которое создал в Стругах Красных Алексей Красовский, удостоено Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Экомышление». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения.

Победителей поздравил генеральный директор «Титан-Полимер» Кирилл Неретин и генеральный директор Плюсского перерабатывающего комбината Константин Новинский.

«Наш завод несколько лет является партнером премии. И, конечно каждый год приятно видеть активных, энергичных людей, которе помогают в обращении с отходами, с природой, которые делают наш регион лучше. Желаю всем участникам успехов и новых горизонтов. Хочу подчеркнуть, что любые номинанты – это уже победа», – отметил Кирилл Неретин.

«Действительно, очень интригующе было узнать, кто победитель. Очень отрадно, что экоидеи воплощаются в нашем регионе. Благодарю всех номинантов, за то, что они делают большой вклад в решение природоохранных задач. А ведь абсолютно каждый может участвовать в таких проектах, чтобы жизнь на планете стала лучше и экологичнее. Такие люди делают наш мир лучше, ярче и приятнее», – отметил Константин Новинский.

Руководитель экодвижения Алексей Красовский, в свою очередь, поблагодарил всех, кто отдал свой голос. «Спасибо судьям, которые сделали выбор в нашу пользу. Считаю, что все номинанты достойны быть здесь», – сказал он.

Также в число номинантов на премию в этой номинации вошли Детская экологическая библиотека «Радуга» Пскова, Центральная производственная станция по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб за восстановление биоресурсов, координатор движения юных натуралистов Псковской области и руководитель волонтёрского отряда юннатов «Волонтёры Экологи Лук (Well)» Софья Игнатьева.