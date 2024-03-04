Культовый «Запорожец» в Пскове снова сменил имидж

18:22, 04 марта 2024, ПАИ

Культовый «Запорожец» возле кафе на улице Леона Поземского в Пскове снова сменил имидж. На этот раз автомобиль украшен различными сладостями – пончиками, леденцами, конфетами и печеньями, а также большим стаканчиком с изображением «Девочки с персиками» Валентина Серова.



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ











Об истории появления необычного автомобиля у псковского кафе мы рассказывали в декабре. Тогда «Запорожец» как раз украсили к Новому году и он привлёк внимание сотен псковичей и туристов, став одним из самых популярных мест для новогодних фотографий.

А в феврале новогодние украшения сменились ярко-алыми сердцами.