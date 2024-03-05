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Общество

В Пскове наблюдалась редкая авроральная дуга

В Пскове наблюдалось редкое атмосферное явление SAR (Stable Arc Red - стабильная красная авроральная дуга) - форма атмосферного свечения, едва различимая глазами. Об этом в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте» сообщил Михаил Прохоренко.

Фото Михаила Прохоренко

SAR возникает из-за нагрева электронов в верхней части ионосферы Земли (400 км). Увеличение температуры приводит к возбуждению самых низких слоёв атомарного кислорода и вызывает красное свечение с длинной волны 630 nm. В SAR дугах была зафиксирована температура в несколько тысяч Кельвинов.

«Поскольку SAR мы наблюдали в момент разыгравшегося полярного сияния, то можно предположить, что причиной нагрева электронов в этом случае является геомагнитное возмущение. На это указывает и слово «авроральная» в названии явления», - отметил Михаил.

SAR-дуги могут наблюдаться между 41 и 60 геомагнитными широтами на высоте от 300 до 700 км, имеют длину от 300 до 1200 км и существуют до нескольких суток.

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