Александр Хлопков – о «Народном признании»: Довести проект до конца через все трудности – подвиг

09:23, 06 марта 2024, ПАИ

Довести проект до конца через все трудности и прийти к результату – подвиг, заявил корреспонденту ПАИ главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, комментируя проекты, представленные в номинации «Проект года» Первой общественной премии «Народное признание – 2023».

«Оппоненты нашей страны активно указывают нам на наши недостатки, пытаются тем самым завиноватить, разобщить общество. И что может быть лучше с нашей стороны в ответ, чем реализовывать общими силами, всей нацией большие значимые проекты. Враги пытались отменить нашу культуру, а наши номинанты воссоздали культурные объекты. Враги пытаются ухудшить жизнь в России санкциями, а наши номинанты повышают качество жизни псковичей с помощью различных проектов», – сказал он.

Всегда просто «схватиться» за какой-то проект, а вот довести его до конца через все трудности и прийти к результату – это всегда подвиг, подчеркнул Александр Хлопков. «Большой проект – большой подвиг, малый проект – малый подвиг. Поэтому для нас все, кто дошёл до конца и приносит пользу людям, – это победители», – отметил он.

Напомним, что в номинации «Проект года» победителем «Народного признания» стал ремонт Дома фольклора в деревне Церковище.