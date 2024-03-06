Александр Хлопков – о «Народном признании»: Довести проект до конца через все трудности – подвиг
Довести проект до конца через все трудности и прийти к результату – подвиг, заявил корреспонденту ПАИ главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, комментируя проекты, представленные в номинации «Проект года» Первой общественной премии «Народное признание – 2023».
«Оппоненты нашей страны активно указывают нам на наши недостатки, пытаются тем самым завиноватить, разобщить общество. И что может быть лучше с нашей стороны в ответ, чем реализовывать общими силами, всей нацией большие значимые проекты. Враги пытались отменить нашу культуру, а наши номинанты воссоздали культурные объекты. Враги пытаются ухудшить жизнь в России санкциями, а наши номинанты повышают качество жизни псковичей с помощью различных проектов», – сказал он.
Всегда просто «схватиться» за какой-то проект, а вот довести его до конца через все трудности и прийти к результату – это всегда подвиг, подчеркнул Александр Хлопков. «Большой проект – большой подвиг, малый проект – малый подвиг. Поэтому для нас все, кто дошёл до конца и приносит пользу людям, – это победители», – отметил он.
Напомним, что в номинации «Проект года» победителем «Народного признания» стал ремонт Дома фольклора в деревне Церковище.
Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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