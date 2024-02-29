Ремонт Дома фольклора в деревне Церковище стал «Проектом года» по итогам премии «Народное признание»

19:28, 29 февраля 2024, ПАИ

Ремонт Дома фольклора в деревне Церковище в рамках президентского нацпроекта «Культура» признан «Проектом года» по итогам общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения, которая проходит в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Награду главе Усвятского района Дмитрию Петрову вручили главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков и руководитель Псковского филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева.

«Всегда просто схватиться за какой-то проект, а вот довести его до конца через все трудности и прийти к результату – это всегда подвиг. Для нас все, кто дошёл до конца и приносят пользу людям, – это победители», – отметил Александр Хлопков.

«Слова волнения – это громко сказано. Это впечатление, это радость. Я считаю, что награда действительно заслуженная. Хочу выразить слова благодарности всем, кто принимал участие в реализации проекта. Это действительно командная работа», – подчеркнул Дмитрий Петров.

Он также отметил, что этот проект – настоящий толчок к развитию Усвятского района.

Отметим, среди финалистов премии в этой номинации ремонт Торошинского дома культуры, установка водоматов в Себеже и установка станции водоподготовки в посёлке Дубрава-1 Великолукского района.