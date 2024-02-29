Ремонт Дома фольклора в деревне Церковище стал «Проектом года» по итогам премии «Народное признание»
Ремонт Дома фольклора в деревне Церковище в рамках президентского нацпроекта «Культура» признан «Проектом года» по итогам общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения, которая проходит в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.
Награду главе Усвятского района Дмитрию Петрову вручили главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков и руководитель Псковского филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева.
«Всегда просто схватиться за какой-то проект, а вот довести его до конца через все трудности и прийти к результату – это всегда подвиг. Для нас все, кто дошёл до конца и приносят пользу людям, – это победители», – отметил Александр Хлопков.
«Слова волнения – это громко сказано. Это впечатление, это радость. Я считаю, что награда действительно заслуженная. Хочу выразить слова благодарности всем, кто принимал участие в реализации проекта. Это действительно командная работа», – подчеркнул Дмитрий Петров.
Он также отметил, что этот проект – настоящий толчок к развитию Усвятского района.
Отметим, среди финалистов премии в этой номинации ремонт Торошинского дома культуры, установка водоматов в Себеже и установка станции водоподготовки в посёлке Дубрава-1 Великолукского района.
Церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» проходит в большом концертном зале Псковской областной филармонии 29 февраля.
Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Обладателей награды определили путём сложения результатов второго тура народного голосования на сайте Псковского агентства информации и баллов от жюри премии из 12 экспертов, которое возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В 2023 году был установлен новый рекорд по количеству заявок — их поступило почти 270. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а четвёрки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии: #НародноеПризнание, #ПремияПАИ.
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