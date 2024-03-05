Анна Роор заявила об уникальности номинации «Талант» премии «Народное признание»
Номинация «Талант» Первой общественной премии «Народное признание – 2023» – особенно уникальная, заявила корреспонденту ПАИ музыкант, педагог по эстрадному вокалу, певица Анна Роор.
«Я считаю, что номинация «Талант» – какая-то особенно уникальная, потому что в ней большинство номинантов – это дети, а дети – это наше будущее. И воспитание детей с помощью культуры – это двойное будущее», – подчеркнула она.
Напомним, что в номинации «Талант» победителем «Народного признания» стал танцевальный коллектив «Ветер перемен» из Тямши.
Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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