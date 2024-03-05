Анна Роор заявила об уникальности номинации «Талант» премии «Народное признание»

09:44, 05 марта 2024, ПАИ

Номинация «Талант» Первой общественной премии «Народное признание – 2023» – особенно уникальная, заявила корреспонденту ПАИ музыкант, педагог по эстрадному вокалу, певица Анна Роор.

«Я считаю, что номинация «Талант» – какая-то особенно уникальная, потому что в ней большинство номинантов – это дети, а дети – это наше будущее. И воспитание детей с помощью культуры – это двойное будущее», – подчеркнула она.

Напомним, что в номинации «Талант» победителем «Народного признания» стал танцевальный коллектив «Ветер перемен» из Тямши.