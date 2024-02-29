Руководитель коллектива «Ветер перемен» получила статуэтку «Народного признания» в номинации «Талант»
Танцевальный коллектив «Ветер перемен» из Тямши победил в Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Талант». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения.
Награду получила педагог-хореограф, руководитель танцевального коллектива «Ветер перемен» Марина Третьякова.
Победителей поздравила музыкант, педагог по эстрадному вокалу, певица Анна Роор и руководитель хип-хоп-центра «…Хоть отбавляй!» Кирилл Зелёный.
«Я считаю, что номинация «Талант» – уникальная, потому что в ней большинство номинантов – это дети, а дети – это наше будущее. И воспитание детей с помощью культуры – это двойное будущее. Желаю удачи и надеюсь, что на этом не остановитесь и будете дальше достигать своих вершин», – отметила Анна Роор.
В свою очередь Кирилл Зелёный пожелал всем номинантам развивать свой талант во всех направениях без границ и ограничений.
«Мои дети – 60 человек, я вас очень люблю. Спасибо всем, кто нам помогал», – поблагодарила руководитель коллектива Марина Третьякова.
В число финалистов премии в этой номинации также вошли танцевальный коллектив «Апельсин», народный коллектив вокальный ансамбль «Соловушка» Переслегинского дома культуры и вокальный образцово-художественный коллектив M&M’s.
Церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» проходит в большом концертном зале Псковской областной филармонии 29 февраля.
Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Обладателей награды определили путём сложения результатов второго тура народного голосования на сайте Псковского агентства информации и баллов от жюри премии из 12 экспертов, которое возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В 2023 году был установлен новый рекорд по количеству заявок — их поступило почти 270. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а четвёрки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии: #НародноеПризнание, #ПремияПАИ.
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