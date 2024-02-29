Руководитель коллектива «Ветер перемен» получила статуэтку «Народного признания» в номинации «Талант»

20:03, 29 февраля 2024, ПАИ

Танцевальный коллектив «Ветер перемен» из Тямши победил в Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Талант». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения.

Награду получила педагог-хореограф, руководитель танцевального коллектива «Ветер перемен» Марина Третьякова.

Победителей поздравила музыкант, педагог по эстрадному вокалу, певица Анна Роор и руководитель хип-хоп-центра «…Хоть отбавляй!» Кирилл Зелёный.

«Я считаю, что номинация «Талант» – уникальная, потому что в ней большинство номинантов – это дети, а дети – это наше будущее. И воспитание детей с помощью культуры – это двойное будущее. Желаю удачи и надеюсь, что на этом не остановитесь и будете дальше достигать своих вершин», – отметила Анна Роор.

В свою очередь Кирилл Зелёный пожелал всем номинантам развивать свой талант во всех направениях без границ и ограничений.

«Мои дети – 60 человек, я вас очень люблю. Спасибо всем, кто нам помогал», – поблагодарила руководитель коллектива Марина Третьякова.

В число финалистов премии в этой номинации также вошли танцевальный коллектив «Апельсин», народный коллектив вокальный ансамбль «Соловушка» Переслегинского дома культуры и вокальный образцово-художественный коллектив M&M’s.