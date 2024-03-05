Около 40 человек занимается ушу в Псковской области

11:29, 05 марта 2024, ПАИ

Около 40 человек занимается ушу в Псковской области, сообщила председатель Псковской федерации ушу Виктория Алфёрова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 марта.

«Приходят маленькие. В Пскове сейчас самому маленькому спортсмену четыре года. Есть и взрослые. Мы приглашаем всех. Традиционным ушу могут заниматься все, ведь это здоровье, дыхание и развитие физической выносливости», – подчеркнула спикер пресс-конференции.

Также Виктория Алфёрова отметила, что в Псковской области ушу преподают три взрослых и два молодых тренера. «Занимаемся на территории специальной коррекционной школы №7», – уточнила она.

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