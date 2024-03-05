Ифу, цзянь и гунь: что необходимо для занятий ушу, рассказала эксперт

11:54, 05 марта 2024, ПАИ

О том, какой инвентарь необходимо приобрести для занятий ушу, рассказала председатель Псковской федерации ушу Виктория Алфёрова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Для участия в соревнованиях нужен костюм, который называется ифу. Плюс какое-то оружие, которое нравится спортсмену», – отметила спикер пресс-конференции.

Оружие должно быть сертифицировано, добавила Виктория Алфёрова. «Его изготавливают в Китае, а продаёт наша московская школа. Меч, который называется цзянь, стоит почти семь тысяч рублей. Веер или сабля – чуть дешевле. Есть большой и тяжёлый двуручный меч, но не каждый сможет им крутить. Должны быть сильные руки. Ещё можно заниматься с алебардой. Это тоже тяжёлое оружие. Остальное все попроще. Гунь – это бамбуковая палка длиной где-то 1,8 метра», – сказала она.

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