Пскович завоевал четыре награды всероссийских соревнований по ушу

12:29, 05 марта 2024, ПАИ

Пскович Андрей Егоров завоевал четыре награды международных соревнований «Московские звёзды ушу», которые прошли в Москве с 28 февраля по 5 марта. Об этом сообщил сам спортсмен на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 марта.

Напомним, что первой наградой Андрея Егорова на соревнованиях стала бронза в разделе «Спортивное ушу без оружия».

Также Андрей Егоров взял бронзу в разделе «Спортивное ушу с оружием». «Следующие два дня номинация «Спортивное ушу» закончилась и начался традиционный ушу, где мы соревновались без прыжков. Там я смог занять третье место в номинации без оружия. А вчера занял второе место в тайцзицисе», – подчеркнул спортсмен.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».