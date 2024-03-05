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Спорт

Пскович завоевал четыре награды всероссийских соревнований по ушу

Пскович Андрей Егоров завоевал четыре награды международных соревнований «Московские звёзды ушу», которые прошли в Москве с 28 февраля по 5 марта. Об этом сообщил сам спортсмен на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 марта.

Пскович завоевал четыре награды всероссийских соревнований по ушу. Фото здесь и далее ПАИ

Напомним, что первой наградой Андрея Егорова на соревнованиях стала бронза в разделе «Спортивное ушу без оружия».

Также Андрей Егоров взял бронзу в разделе «Спортивное ушу с оружием». «Следующие два дня номинация «Спортивное ушу» закончилась и начался традиционный ушу, где мы соревновались без прыжков. Там я смог занять третье место в номинации без оружия. А вчера занял второе место в тайцзицисе», – подчеркнул спортсмен.

Андрей Егоров занял второе место в тайцзицисе

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