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Общество

Постоянное благоустройство: как в Неёлово преобразилась площадка возле реки Каменки

На территории Псковской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) президентского нацпроекта «Жильё и городская среда» благоустраиваются различные площадки. Одним из мест, ставшим победителем в рейтинговом голосовании в 2022 году, стал участок в деревне Неёлово Псковского района.

Одним из мест, ставшим победителем в рейтинговом голосовании в 2022 году, стал участок в деревне Неёлово Псковского района. Фото здесь и далее: администрация Псковского района

На территории между улицей Каменской и рекой Каменкой появились асфальтированные дорожки, парковка для автомобилей, детская площадка и ограждение. Тут же высадили 15 колоновидных дубов и 15 кустов казацкого можжевельника. «Мы сразу договорились, что озеленение будем проводить собственными силами. Вместе с детьми и со всеми желающими», – рассказала глава Псковского района Наталья Фёдорова.

Ожидается, что заасфальтированная площадка будет частично использоваться для проведения массовых мероприятий. Также тут же оборудованы дорожки для катания на велосипедах, роликах, скейтах и самокатах. Кроме того, на территории установлен комплекс для выполнения и сдачи норм ГТО.

Как признаются жители, площадка стала отличным местом для прогулок и проведения совместного времени с семьёй. Местные полагают, что на обустроенном месте можно установить передвижную сцену или автоклуб. А старшеклассники, в свою очередь, предполагают, что площадка станет отличным местом для проведения последнего звонка.

«У нас особая деревня, где можно совместить и проживание в сельской местности, и городской комфорт, и транспортную доступность. Здесь есть и многоквартирные дома, и сетевые супермаркеты, и при этом – природа и чистый воздух. Кроме того, наша школа – одна из лидеров в районе по количеству учеников. Само собой, в такой ситуации не обойтись без благоустройства общественных территорий. Этот процесс у нас идёт постоянно, шаг за шагом», – подчеркнула глава Логозовской волости Любовь Фильчагина.

В руководстве муниципалитета не раз подчеркивали, что благоустройство территорий в волостях – постоянный процесс. А особенно ценно то, рассказали в администрации, что в этом процессе активное участие принимают сами жители.

Напомним, что с 15 по 17 марта жители Псковской области смогут отдать свой голос за благоустройство городской среды. В этом году в рейтинговом голосовании примут участие 78 общественных территорий из Псковской области. Победившие объекты будут благоустроены в следующем году в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда.

Адреса, по которым можно принять участие в голосовании, указаны на портале национальныепроекты.рф/благоустрой.

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